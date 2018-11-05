Лавров отметил, что дрязги внутри элиты США отравляют связи с Россией

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что американские элиты разберутся между собой, их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи и это позволит восстановить сотрудничество и оздоровит международную обстановку.

"США сейчас проходят непростой этап внутреннего развития, и это мешает нормальному взаимодействию. В вашингтонских политических разборках активно используется "российская карта", искусственно подогреваются русофобские настроения. Хочется надеяться, что американские элиты в какой-то момент разберутся между собой и их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи", — заявил Лавров в интервью El Pais

По его словам, "это позволило бы восстановить полноформатное сотрудничество, в целом способствовало бы оздоровлению международной обстановки".

По мнению Лаврова, президент США Дональд Трамп "хотел бы изменить к лучшему атмосферу диалога, найти точки соприкосновения по различным вопросам", так как сотрудничество с Россией выгоднее самим американцам, чем "продолжение бесплодной конфронтации".