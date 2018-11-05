Дрозденко возглавит делегацию России на форуме региональных властей СЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко избран руководителем российской делегации на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (KMPBCE), передает корреспондент РИА Новости.

Представители России в KMPBCE – депутаты советов депутатов, главы городов и регионов страны – выбрали Дрозденко прямым голосованием. "Для меня большая честь возглавлять делегацию России на мероприятиях конгресса. И я сделаю все возможное для того, чтобы донести до европейских коллег позицию нашей страны по всем обсуждаемым вопросам", — отметил губернатор.

Его кандидатура также выдвинута на пост заместителя руководителя палаты регионов КМРВСЕ. Выборы руководителя палаты регионов конгресса и семи его заместителей запланированы на вторник.

На этой неделе, 6-8 ноября, во французском Страсбурге пройдет 35-я пленарная сессия KMPBCE. Дрозденко был включен в состав делегации РФ в качестве представителя в палате регионов КМРВСЕ на период 2016-2020 годов распоряжением президента России Владимира Путина от 21 июля 2016 года.

Ленобласть имеет 14 соглашений о сотрудничестве с административно-территориальными образованиями и органами государственной власти иностранных государств и 103 соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами на муниципальном уровне. Год назад, к 90-летию региона, в Страсбурге были организованы Дни Ленинградской области, включавшие обширную городскую культурную программу, в октябре 2018 года Ленинградская область выступила соорганизатором третьего российско-германского делового форума в Ростоке.

КМРВСЕ состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы. По своему статусу конгресс является консультативным органом Совета Европы и одним из трех его основных подразделений.

Первоочередными направлениями деятельности КМРВСЕ является мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах, участвующих в работе Совета Европы, на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая обеспечение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

Кроме того, пристальное внимание уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности в городах, финансовому обеспечению местных органов власти и другим вопросам, актуальным для регионов и муниципалитетов различных стран.

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