МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На все заявления со стороны Украины о проведении ракетных учений вблизи границ Крыма России необходимо продемонстрировать, что такое постановка помех и радиоэлектронная борьба для защиты российских воздушных границ, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ракетные стрельбы в приграничной с Крымом Херсонской области проводились с 1 по 4 ноября. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что целью учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны.

"Сохранение безопасности воздушного пространства полуострова вынуждает продумать постановку помех во время украинских ракетных учений вблизи границ Крыма… Уверен, что будет абсолютно правильным шагом на все украинские заявления о проведении ракетных учений вблизи Крыма — продемонстрировать, что такое постановка помех и радиоэлектронная борьба для защиты российских воздушных границ", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Это очень быстро собьёт спесь с киевских милитаристов, и, уверен, после провальных стрельб они переместятся вглубь материка, чтобы не выглядеть посмешищем ни в глазах крымчан, ни перед всем миром. Таким образом, мы покажем, что такое мягкая сила в российском исполнении", — добавил он.

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