Медведев рассказал, когда решил стать юристом

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев, говоря о своей специальности, отметил, что нет человека, который бы с детства хотел стать юристом, у него такое желание появилось ближе к окончанию школы.

"Мне кажется, нет человека, который бы с детства хотел стать юристом. Довольно скучное занятие для ребёнка, которому семь или десять лет. Я даже в этом возрасте не понимал, кто такие юристы в полном смысле этого слова. Желание стать юристом у меня появилось, наверное, лет в шестнадцать — не раньше, — когда я выбирал между несколькими профессиями, в которых мне бы хотелось попрактиковаться", — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции в рамках визита в Китай, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей о том, осуществилась ли его детская мечта стать юристом.

Он добавил, что с будущей специальностью определился тогда — практически в момент окончания школы.

"Но я люблю и ценю свою юридическую профессию, я отдал ей много времени, занимался юридической практикой… достаточно долго преподавал право в родном университете", — отметил премьер.

"Правда, в силу понятных причин с конца 1999 года я уже ни тем, ни другим не занимаюсь, занимаюсь другими вещами. Наверное, я многое забыл, но все-таки какие-то магистральные вещи, важнейшие принципы правовые, которые я усвоил во время учёбы в университете, где-то глубоко сидят, и это мне помогает при принятии государственных решений", — продолжил он.