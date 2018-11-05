Медведев рассказал, кто решает какой пиджак или галстук ему надеть

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что сам решает какой пиджак или галстук ему надеть, но иногда советуется с близкими.

"Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решения о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам", — сказал он на онлайн-конференции в Шанхае.

Медведев также отметил красоту и изменения, которые произошли в Шанхае.

"Новый Шанхай — очень красивый", — сказал он. Премьер рассказал, что впервые попал в город в 2001 году, а затем в 2010 году.

"Сразу хочу сказать, что и в 2001 году Шанхай был красивым городом, но современных зданий и примет XXI века сейчас стало больше", — пояснил он.

За эти годы, как отметил Медведев, Шанхай превратился в современный, красивый, высокотехнологичный город, но при этом не утратил свои дух и специфику.

"На набережной соседствуют небоскребы и исторические здания. Это создает неповторимый аромат Шанхая", — сказал он.