В Совфеде прокомментировали санкции США против Ирана

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нефтяные санкции США против Ирана не достигнут своих целей.
"Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится", — написал Пушков в Twitter.
Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2018 г.