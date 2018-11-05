В Совфеде прокомментировали санкции США против Ирана

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нефтяные санкции США против Ирана не достигнут своих целей.

В понедельник вступает в силу второй пакет санкций США, который затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.

"Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится", — написал Пушков в Twitter.