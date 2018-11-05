Медведев встретился с премьер-министром Пакистана на ЭКСПО в Шанхае

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Шанхае. 5 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Шанхае. 5 ноября 2018

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что встреча с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом является хорошей возможностью для обсуждения новых перспективных предложений в двустороннем сотрудничестве.

"Хочу вас поприветствовать, господин премьер-министр, поздравить с назначением на пост премьер-министра. Пакистан — наш крупный и очень перспективный партнер, поэтому такая встреча, безусловно, полезна даже в формате общения на форуме, на ЭКСПО, которое сейчас проходит в Шанхае",- сказал Медведев на встрече с премьер-министром Пакистана.

Медведев отметил, что встреча в Шанхае — это хорошая возможность для того, чтобы обсудить текущие дела, "найти какие-то интересные новые предложения, которые можно было бы реализовать". Премьер-министр РФ пожелал своему пакистанскому коллеге успехов на новой и весьма сложной работе.

В свою очередь Имран Хан поблагодарил Медведева и заметил, что российско-пакистанские отношения сейчас вышли на новый качественный уровень. Российско-пакистанский товарооборот в 2017 году составил 541 миллион долларов, при этом российский экспорт составил 261 миллион долларов, увеличившись на 96%. Торгово-экономические отношения осуществляются на основе межправсоглашения о сотрудничестве, которое предусматривает режим наибольшего благоприятствования в области торговли и судоходства, осуществление торговых операций с расчетами в свободно конвертируемой валюте.

Правительство Пакистана поддерживает подключение России к региональному проекту строительства ЛЭП "CASA-1000" в случае согласия остальных заинтересованных сторон, говорится в материалах о встрече премьер-министров. Проект предусматривает создание системы передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Изучается вопрос целесообразности вхождения российских корпораций в проекты сооружения газопроводов Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и Иран-Пакистан, отмечается в материалах.