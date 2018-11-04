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Волин: Россия планирует разработать программу медиасотрудничества с Китаем

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© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкАлексей Волин. Архивное фотоАлексей Волин. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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ШАНХАЙ, 4 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает разработать программу цифрового сотрудничества с Китаем в медиасфере к лету 2019 года, она будет включать до 20 направлений, заявил в воскресенье журналистам замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума.

Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном партнерстве Информационного агентства и радио Sputnik с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума
© Фото : Медиакорпорация Китая
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"Сегодня прозвучала инициатива о разработке российско-китайской программы цифрового сотрудничества в медиасфере, мы с китайскими партнерами уже прикинули, что это может быть до 20 направлений сотрудничества, мы надеемся к лету 2019 года эту программу разработать", — сообщил Волин.

По его словам, "там будет более 100 совместных мероприятий, мы считаем, что эта программа может стать ничуть не меньшим мотором, чем были годы российско-китайских СМИ".

Говоря об основных направления сотрудничества в рамках новой программы, он выделил "проведение совместных форумов, встречи представителей онлайн-платформ, консультации и презентации друг другу разрабатываемого контента для распространения в цифровой среде, медиа грамотность, производство технологического оборудования и софтов для онлайн-сервисов, консультации и взаимодействие между телевизионными, радиоканалами и другими традиционными СМИ, которые работают в цифровой сфере".

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© Фото : Ian Landsberg, ANA Pictures
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Он добавил, что программа также предусматривает работу с молодежной аудиторией, "потому что мы видим, что сегодня молодежь не только находится в другой среде медиапотребления, но у нее другие форматы медиапотребления, многое из того, что устраивает людей старшего поколения, совершенно сегодня не устраивает молодежь с точки зрения восприятия информации из окружающего мира, кроме этого вопросы, связанные с образованием и подготовкой медиаспециалистов".

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов сообщил журналистам, что программа "нацелена на совместный поиск ответов на новую медийную повестку, которая вызвана, прежде всего, технологическим разрывом или, если угодно, технологическим прорывом в сфере, которую задает цифровизация".

"Это новые способы доставки контента, это доступ всех ко всему, это глобальная мобильная подключенность, это интерактивные медиа, то есть постоянный диалог с потребителем медиаконтента, и, конечно, разработка совместных продуктов – технологических платформ, новых способов доставки контента, это все может, и с моей точки зрения, должно стать содержанием этой программы", — сказал Акимов.

Он подчеркнул, что "участники программы — не государства, нам очень важно, чтобы были прямые двусторонние контакты между производителями контента, между техническими специалистами и с российской, и с китайской стороны".

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