ШАНХАЙ, 4 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает разработать программу цифрового сотрудничества с Китаем в медиасфере к лету 2019 года, она будет включать до 20 направлений, заявил в воскресенье журналистам замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума.
По его словам, "там будет более 100 совместных мероприятий, мы считаем, что эта программа может стать ничуть не меньшим мотором, чем были годы российско-китайских СМИ".
Говоря об основных направления сотрудничества в рамках новой программы, он выделил "проведение совместных форумов, встречи представителей онлайн-платформ, консультации и презентации друг другу разрабатываемого контента для распространения в цифровой среде, медиа грамотность, производство технологического оборудования и софтов для онлайн-сервисов, консультации и взаимодействие между телевизионными, радиоканалами и другими традиционными СМИ, которые работают в цифровой сфере".
В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов сообщил журналистам, что программа "нацелена на совместный поиск ответов на новую медийную повестку, которая вызвана, прежде всего, технологическим разрывом или, если угодно, технологическим прорывом в сфере, которую задает цифровизация".
"Это новые способы доставки контента, это доступ всех ко всему, это глобальная мобильная подключенность, это интерактивные медиа, то есть постоянный диалог с потребителем медиаконтента, и, конечно, разработка совместных продуктов – технологических платформ, новых способов доставки контента, это все может, и с моей точки зрения, должно стать содержанием этой программы", — сказал Акимов.
Он подчеркнул, что "участники программы — не государства, нам очень важно, чтобы были прямые двусторонние контакты между производителями контента, между техническими специалистами и с российской, и с китайской стороны".