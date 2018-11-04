Акимов: РФ и КНР ведут диалог о расширении доступа на китайский медиарынок

ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя — РИА Новости. РФ и КНР находятся в активном диалоге по вопросу предоставления российским СМИ более широкого доступа на китайский медиарынок, заявил в воскресенье журналистам заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на полях IV китайско-российского медиафорума.

"Мы отмечаем позитивную динамику, не все вопросы, конечно, сняты, всегда есть желание большего присутствия и большей открытости", — заявил Акимов, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в данном вопросе.

По его словам, Россия находится "в диалоге с китайской стороной по этим вопросам, и в диалоге очень конструктивном".