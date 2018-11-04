ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай могли бы подумать над созданием специальной программы двустороннего медиасотрудничества в цифровой сфере, заявил в воскресенье российский вице-премьер Максим Акимов в ходе IV китайско-российского медиафорума.

"Можно с уверенностью сказать, что сегодняшний форум – это главное событие в календаре нашего информационного сотрудничества… Одна из задач нашего форума – это укрепление наших позиций в глобальной информационной конкуренции, эти вопросы мы в ходе открытых диалогов, контактов обсуждаем и считаем, что на эти вызовы гораздо проще отвечать сообща", — сказал Акимов.

По его словам, "наши страны, безусловно, не близнецы, мы очень разные и открыто об этом говорим, ко многим проблемам и решению разных задач мы применяем разные подходы, но это только усиливает нас, поскольку у нас разный опыт, и если мы будем в честной, товарищеской и дружеской атмосфере обсуждать и имеющиеся проблемы, и разные подходы, то мы только усилим и дополним друг друга".

"В этой связи, как представляется, можно было бы подумать над разработкой специальной программы российско-китайского медиасотрудничества в цифровой сфере, может быть для начала на двухлетний период на 2019-2020 годов", — сказал российский вице-премьер.

Он пояснил, что "целью это программы должно стать формирование общей цифровой среды, благоприятной для развития медиа двух стран, создание совместных проектов, укрепление наших общих позиций на глобальных рынках".

"Это амбициозная, но и вполне своевременная задача, решение которой, уверен, нам по силам", — заявил Акимов.