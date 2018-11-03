США готовят основания для отказа от продления СНВ-3, считают в Совфеде

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США обвиняют Россию в том, что ее действия ослабляют их безопасность, поскольку готовят площадку для отказа от продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

По его словам, если США пойдут на это, то и Россия не сможет придерживаться положений договора. Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что действия России ослабляют безопасность США и создают им "вызовы и проблемы". Он также в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США и РФ обвиняют друг друга в несоблюдении ДРСМД, причем США грозят выйти из него.

"США совершенно четко настроены на выход из РСМД и отказ от продления СНВ-3, что разрушит систему контроля над вооружениями. Эти заявления — различные предлоги, чтобы обосновать свою позицию, и они свидетельствуют в том числе о страхе Вашингтона перед растущим потенциалом Китая", — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что в настоящее время у США есть прорывные технологии вывода элементов ПРО в космос и наращивания в кратчайшие сроки ракетно-ядерного потенциала американской триады.

"Американцам это нужно, чтобы получить преимущество для поддержания своего глобального доминирования, другого пути у них нет. Они решительно настроены на то, чтобы в быстрые сроки нарастить ракеты малой и средней дальности, ракеты гиперзвукового направления", — отметил российский сенатор.

Морозов считает, что Россия "никак не может повлиять" на решение США по изменению их ядерной стратегии, в том числе по выходу из РСМД и непродлению СНВ-3. "Но в ущерб своей национальной безопасности мы тоже не сможем придерживаться СНВ-3 и РМСД, если США от них откажутся", — подчеркнул парламентарий.

Он убежден, что для США необходимо получить преимущество в вооружении для того, чтобы обсуждать вопрос контроля над вооружениями с позиции своей силы. "Но на это не пойдет Китай и никогда не сможем согласиться мы", — заявил Морозов.