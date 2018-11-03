Путин дал поручения по реализации нацпроектов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 24 октября 2018 года, и в связи с этим дал ряд поручений, сообщается на сайте Кремля.

"Утвердить представленные ключевые параметры национальных проектов программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации", — говорится в тексте протокола.

Путин поручил правительству РФ привести национальные проекты в соответствие с ключевыми параметрами, обратив особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач и достижения поставленных целей и показателей. Согласно тексту протокола, кабмину необходимо принять меры по финансовому обеспечению достижения предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов.

"Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ обеспечить мониторинг и контроль реализации национальных проектов, обратив особое внимание на необходимость достижения их ключевых параметров, целей и целевых показателей, а также выполнения задач и ключевых мероприятий, определенных в национальных проектах", — говорится в протоколе.

Помимо этого, данным документом Путин рекомендовал государственной корпорации Внешэкономбанк обеспечить координацию участия институтов развития в реализации национальных проектов.