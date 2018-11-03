Путин поручил правительству оплатить взнос в WorldSkills Europe в 2018 году

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ оплатить взнос в WorldSkills Europe в 2018 году в связи с проведением чемпионата EuroSkills в 2022 году в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ, исходя из международных обязательств РФ, обеспечить уплату взноса в международную организацию "Ворлдскиллс Европа" (WorldSkills Europe) в 2018 году в связи с проведением европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году в городе Санкт-Петербурге", — говорится в поручении президента.

Путин поручил оплатить взнос до 20 декабря. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме этого, глава РФ поручил Минпросвещения России внести предложения по награждению государственными наградами победителей и призеров национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и других российских граждан, которые внесли существенный вклад в подготовку сборной, занявшей первое место по общему количеству набранных баллов и полученных медалей по итогам европейского чемпионата по профессиональному мастерству, прошедшему с 26 по 28 сентября 2018 года в Будапеште.

Срок исполнения поручения — 20 ноября 2018 года, ответственная — министр просвещения РФ Ольга Васильева.