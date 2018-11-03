Ярославские единороссы решат судьбу коллеги, выступившего за отмену пенсий

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Члены фракции "Единая Россия" в муниципалитете Ярославля 6 ноября проведут заседание, на котором обсудят заявление своего коллеги Дмитрия Петровского об отмене пенсий, и решат, как поступить с депутатом, сообщил РИА Новости председатель муниципалитета и секретарь городского отделения ЕР Артур Ефремов.

Дмитрий Петровский входит в состав фракции ЕР в городском муниципалитете, при этом не являясь членом партии. В пятницу депутат написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.

Ефремов заявил РИА Новости, что ярославские единороссы возмущены высказыванием Петровского.

"Высказывание, конечно, не обсуждалось. Вчера многие мои коллеги из фракции вышли на связь, будем во вторник на фракции отрабатывать этот вопрос. Я считаю, что такие высказывания носят яркий личный пиар-характер, не соотносимый с партийной позицией, и без оглядки на своих коллег, и в целом на позицию партии. Такие высказывания должны синхронизироваться (с позицией фракции) и обсуждаться", — сказал Ефремов.

По его словам, фракция – это часть региональной политической системы, и выступление Петровского – "партийная история".

На вопрос о том, возможен ли вариант исключения Петровского из фракции, Ефремов ответил: "Не хочу сейчас резонировать, как это происходит после выступлений Дмитрия Александровича, а вы знаете, что он не первый раз высказывается. У нас с ним были беседы, что мнение депутата, когда оно касается серьезных, больших пластов, необходимо синхронизировать. Так как он член фракции, надо это проговаривать. Здесь этого не было, поэтому будем обсуждать".

Дмитрий Петровский уже привлекал к себе внимание публики неординарными высказываниями и поступками. В частности, в апреле он снял видеоролик, как топчет свой iPad. Такой была реакция депутата на планы российских властей ввести ответные санкции в отношении антироссийской политики США. Петровский заявил, что таким образом показал личную готовность отказаться от всего американского, и призвал к этому других коллег-единороссов. В сентябре Петровский запустил в соцсетях флешмоб в поддержку обвиняемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова, опубликовав в Facebook свое фото на фоне собора в Солсбери с хэштегом #ятожебылвсолсбери.