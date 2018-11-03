"Коммунисты России" выдвинули Сурайкина на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Региональное отделение "Коммунистов России" на партийной конференции в субботу выдвинуло на выборы губернатора Приморского края экс-кандидата в президенты РФ, председателя ЦК партии Максима Сурайкина, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.

Сурайкин в сентябре был избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области.

"Единогласно выдвинули на выборы Сурайкина", — сказал Либанов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. На прошлой неделе начался прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он идет на выборы главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.