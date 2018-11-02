Россия и Куба намерены углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Куба будут углублять сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, в том числе в киберпространстве, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

"Договорились с кубинскими коллегами углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными вызовами и угрозами", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Президент отметил, что кубинские коллеги полностью разделяют настрой России на углубление диалога с региональными организациями и интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна и будут оказывать в этом необходимое содействие.