"Единая Россия" поддержит в первом чтении проект о регулировании big data

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит в первом чтении законопроект, предлагающий определить понятие "большие пользовательские данные" (big data), сообщил в пятницу журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

Ранее депутат от "Единой России" Михаил Романов внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается определить понятие "большие пользовательские данные" (big data), а также установить порядок их сбора, передачи и обработки.

"В первом чтении мы законопроект поддерживать будем. Это решение принято", — сказал Исаев.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится экспертное обсуждение законопроекта с участием в том числе представителей заинтересованных организаций и операторов big data. Обсуждение пройдет на базе экспертно-консультативного совета по взаимодействию с бизнес-сообществами по цифровой экономике.

Проектом предлагается определить такие понятия, как "большие пользовательские данные", "оператор больших пользовательских данных", "обработка больших пользовательских данных". Документом также предлагается установить особенности госрегулирования обработки big data: порядок их сбора, передачи и другой обработки.

Оператор big data, осуществляющий обработку, в том числе их сбор посредством идентификации не менее 100 тысяч сетевых адресов, за исключением федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа местного самоуправления, обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку больших пользовательских данных для целей третьих лиц.