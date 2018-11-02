Кисляк не верит утверждениям Хантсмана о прослушке дипломатов в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк не верит заявлениям американского посла в России Джона Хантсмана о возможной прослушке в его резиденции в Москве.

Ранее в интервью газете Deseret News посол США в РФ рассказал, что не ведет частных бесед в своей резиденции Спасо-хаус из-за опасений "прослушки". По словам Хантсмана, "вас прослушивают не менее агрессивно, чем в любой стране мира", что создает небольшое ощущение "уязвимости".

"Я не очень верю во все это", — сказал Кисляк РИА Новости в пятницу.

При этом он напомнил, что сам, будучи послом РФ в Штатах, сталкивался с прослушиванием его разговоров. "Если вы читали прессу о моем пребывании там, то американцы сами рассказывают, как они прослушивают (дипломатов)", — сказал Кисляк.

Он также отметил, что все помыслы американцев надо рассматривать через призму их представлений и менталитета. "Американцы думают, что все такие же", — сказал сенатор.