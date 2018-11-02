Встреча Путина с председателем Госсовета Кубы Бермудесом. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Ожидается, что в ходе визита Бермудеса будет заключен также ряд контрактов, ранее их подписание анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности в модернизации железных дорог.

Бермудес впервые прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится до 3 ноября. На субботу у него запланированы переговоры с председателем правительства Дмитрием Медведевым.