Общественная палата готова предлагать пути реализации нацпроектов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Многим представителям общественности пока неясно, за счёт каких ресурсов страна должна совершить рывок в развитии, Общественная палата готова принять участие в поиске ответов на эти вопросы и предлагать свои пути реализации нацпроектов, заявил секретарь палаты Валерий Фадеев на полях гражданского форума "Сообщество".

В течение двух дней на площадке форума будут работать 28 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики, экологии, развития сельских территорий и городской среды. Ряд секций будет посвящен региональной повестке.

"Цели провозглашены хорошие, грандиозные, президент говорит о прорыве. А дальше, когда это опускается на уровень чиновников, бюрократии — вы уверены, что эти цели будут достигнуты? Экспертный анализ общественности показывает, что вопросов очень много", — сказал Фадеев журналистам.

Секретарь Общественной палаты убежден, что "на ранней стадии", когда задачи в рамках нацпроектов только ставятся, общественники уже "должны работать вместе с властями, вместе с государством".

"Сто двадцать миллионов квадратных метров планируется строить в ближайшие годы жилья — как? Пока никто не сказал, как эта цифра будет достигнута. По экологии — планируется 4 триллиона рублей потратить на экологические проекты, а в бюджете государственном в ближайшие годы заложено несколько сот миллиардов рублей. Возникает вопрос — 3 с лишним триллиона, они откуда возьмутся? Написано — внебюджетные источники. Какие?.. Этих вопросов очень много. Наша задача … искать ответы на эти вопросы, предлагать, как цели, поставленные в национальных проектах, будут достигнуты", — добавил Фадеев.