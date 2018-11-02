В Крыму оценили усилия Украины по вещанию на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Строительство вышки на границе с Крымом для вещания украинских телеканалов и радиостанций на полуостров оказалось в итоге напрасно выброшенными на ветер деньгами, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

В марте 2017 года в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.

"В XXI веке строить вышки – это глупо. Техника таким образом развивается, что любую информацию можно передать в любое место. В случае с Украиной деньги были выброшены на ветер, потому что интереса и потребности к украинскому информационному контенту у крымчан нет. Строительство вышки — это абсолютно пропагандистская история и желание на этом деле заработать", — сказал журналистам Иоффе.

В свою очередь министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил об отсутствии украинского эфирного телевидения на территорию полуострова. "Я не видел на территории Крыма украинского эфирного телевидения", — подчеркнул Зырянов.

По его словам, если где и пробивает радиоэфир, то крымчане его не слушают.

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