Песков переадресовал правительству вопрос о лицах, попавших под контрмеры

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Комментарии по персональному составу лиц, которые попали в список контрмер РФ в связи с недружественными действиями Украины, нужно получать в правительстве России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему в санкционный список не попал украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Ответные меры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Указ, в соответствии с которым был составлен список, был подписан президентом, но непосредственно список формировался в правительстве, поэтому эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров", — сказал Песков.