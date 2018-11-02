Володин назвал условия возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, если на этой площадке возобладает здравый смысл, если этого не произойдет, Москве придется принимать другие решения, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В Госдуме в пятницу состоялась встреча Володина с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы исходим из того, что такой институт, как ПАСЕ, должен быть нацелен в первую очередь на развитие дружбы и сотрудничества между странами в рамках парламентского измерения, должен эффективно решать те задачи, которые на него возложены… А когда такую парламентскую площадку используют для конфликта, для сведения политических счетов и разжигания напряженности, конечно, смысла участвовать, особенно в той ситуации, когда нет защищенности национальных делегаций, мы не видим", — сказал Володин в ходе встречи.

"Подождем, посмотрим. Возобладает здравый смысл – значит, есть возможность возвращаться в ПАСЕ и участвовать в ее работе, если все-таки не смогут они сами для себя решить, какие цели задачи этой Парламентской Ассамблеи на сегодняшний день, тогда нам придется принимать другие решения", — добавил он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.