"Коммунисты России" выдвинут кандидата на выборы в Приморье 3 ноября

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Региональное отделение партии "Коммунисты России" планирует провести партийную конференцию по выдвижению кандидата на выборы губернатора Приморского края 3 ноября, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.

Ранее "Коммунисты России" заявили, что выдвинут на выборы экс-кандидата в президенты РФ, председателя ЦК партии Максима Сурайкина, такое решение планировалось принять 26 октября. Позже было решено отложить конференцию.

"Конференция пройдет завтра в 12.00 (05.00 мск)", — сказал Либанов.

Сурайкин в сентябре был избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области.

Как сообщалось ранее, региональную конференцию партии по выдвижению кандидата 3 ноября проведет и КПРФ.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. На прошлой неделе начался прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он идет на выборы главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.