"Коммунисты России" выдвинут кандидата на выборы в Приморье 3 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Региональное отделение партии "Коммунисты России" планирует провести партийную конференцию по выдвижению кандидата на выборы губернатора Приморского края 3 ноября, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.
"Конференция пройдет завтра в 12.00 (05.00 мск)", — сказал Либанов.
Сурайкин в сентябре был избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области.
Как сообщалось ранее, региональную конференцию партии по выдвижению кандидата 3 ноября проведет и КПРФ.
Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. На прошлой неделе начался прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он идет на выборы главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.