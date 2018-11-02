Сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию пока не определены

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сроки оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока сроки не определены", — сказал Песков РИА Новости.

Глава государства обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Президент, как правило, обращается к Федеральному собранию в конце года, но в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие было перенесено на март 2018 года. Тогда президент помимо социально-экономической обстановки значительное внимание уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

Как правило, оглашение послания проходит в Кремле, однако в марте Путин выступил с обращением в Манеже. Эта площадка была выбрана в связи с тем, что состав приглашенных был расширен, к тому же в ходе выступления президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.