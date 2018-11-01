Богданов обсудил с послами Кувейта и ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречи с послами Кувейта и ОАЭ Абдулазизом аль-Адвани и Маададом аль-Хейили, обсудив с ними ситуацию в Сирии, Йемене и Персидском заливе, сообщило министерство иностранных дел России.

Две встречи состоялись 1 ноября, на которых, помимо ситуации на Ближнем Востоке, обсуждалась двусторонняя повестка — российско-кувейтские и российской-эмиратские отношения.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России