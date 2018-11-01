Переговоры Лаврова и главы МИД Испании назначили на 6 ноября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 ноября посетит Мадрид, где проведет переговоры с испанским коллегой Жозепом Боррелем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Шестого ноября по приглашению испанской стороны состоится рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мадрид. Предстоят обстоятельные переговоры с испанским коллегой, министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании", — заявила Захарова во время брифинга.

По её словам, министры планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по актуальным проблемам.

"В ходе переговоров двух министров предстоит рассмотрение состояния дел на европейском континенте, также министры проведут сверку часов по вопросам двухстороннего взаимодействия на ведущих международных площадках, в частности ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЗХО", — добавила она, отметив, что министры обменяются мнениями по вопросам стратегической стабильности, отношениям РФ с ЕС и НАТО.