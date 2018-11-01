Медведев оценил отношения России и Казахстана

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи в аэропорту Астаны. 1 ноября 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи в аэропорту Астаны. 1 ноября 2018

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе российско-казахстанских переговоров отметил, что отношения Москвы и Астаны находятся на высоком уровне, перед обеими странами стоят огромные задачи для достижения национальных целей развития.

Он поблагодарил премьера Казахстана Бахытжана Сагинтаева за приглашение в Астану и встречу правительств двух стран.

"О наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать совсем коротко. Они находятся на очень высоком уровне, мы стратегические партнёры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи", — сказал российский премьер.

Медведев отметил, что его коллега уже упомянул национальные цели развития.

"Действительно, правительство их сейчас реализует. У вас тоже есть решения, которые связаны с новыми идеями, выдвинутыми президентом,…и целый ряд крупных проектов, которыми мы в наших странах занимаемся", — добавил премьер.

Медведев перед переговорами встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В пятницу Медведев примет участие во встрече глав правительств стран СНГ.