Медведев оценил отношения России и Казахстана

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе российско-казахстанских переговоров отметил, что отношения Москвы и Астаны находятся на высоком уровне, перед обеими странами стоят огромные задачи для достижения национальных целей развития.
Он поблагодарил премьера Казахстана Бахытжана Сагинтаева за приглашение в Астану и встречу правительств двух стран.
"О наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать совсем коротко. Они находятся на очень высоком уровне, мы стратегические партнёры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи", — сказал российский премьер.
Медведев отметил, что его коллега уже упомянул национальные цели развития.
"Действительно, правительство их сейчас реализует. У вас тоже есть решения, которые связаны с новыми идеями, выдвинутыми президентом,…и целый ряд крупных проектов, которыми мы в наших странах занимаемся", — добавил премьер.
Медведев перед переговорами встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В пятницу Медведев примет участие во встрече глав правительств стран СНГ.