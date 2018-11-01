Встреча Путина с представителями деловых кругов Германии. Прямая трансляция

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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эта беседа станет третьим мероприятием подобного формата. Ранее президент на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что намерен продолжать практику общения с немецким бизнесом.