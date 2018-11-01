В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с Днем народного единства

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента проект постановления об объявлении амнистии в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, депутата ГД Михаила Дегтярева.

"В соответствии с проектом предлагается освободить от отбывания наказания лиц, осужденных за преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 282 Уголовного кодекса. Фракция ЛДПР давно добивается корректировки этой статьи, так как нечеткий состав преступления позволяет привлечь к ответственности любого гражданина из-за отличия его идеологических интересов. Также под действие амнистии должны попасть не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные", — цитирует Дегтярева его пресс-служба.

Авторы проекта постановления считают, что его принятие будет способствовать реализации идеи справедливости, гуманизма и милосердия, отмечается в сообщении.

День народного единства 4 ноября отмечается в России с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.