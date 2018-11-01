Богданов обсудил с представителем МИД Израиля двусторонние отношения

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с первым заместителем гендиректора МИД Израиля Алоном Ушпизом двусторонние отношения и палестино-израильское урегулирование, сообщил МИД РФ.

Встреча состоялась в четверг. Ранее, в среду, Ушпиз провел переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым, на которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе сирийское урегулирование, а также вопросы нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.

"В ходе беседы обсуждалась актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования. Были рассмотрены также некоторые практические вопросы российско-израильских отношений, включая поддержание двустороннего политического диалога на различных уровнях", — говорится в сообщении ведомства.

Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после инцидента с российским разведывательным самолетом Ил-20: 17 сентября самолет, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.