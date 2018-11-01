Россия и Казахстан обсудили вопросы транзита грузов и развития АПК

АЛМА-АТА, 1 ноя – РИА Новости. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов в четверг в Астане обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов и создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.

Мамин и Силуанов в четверг в Астане приняли участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

По информации пресс-службы, стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В частности, рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по территориям РФ и Республики Казахстан, создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран", — сообщается в пресс-релизе.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос о деятельности офиса управления цифровыми инициативами в рамках ЕАЭС.

Мамин напомнил, что 9 ноября в Петропавловске (Казахстан) состоится XV Форум межрегионального сотрудничества на тему: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". По его мнению, данный форум придаст новый импульс наращиванию двустороннего сотрудничества между странами по всему спектру.