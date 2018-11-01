Луценко расстроен, что его жены нет в российском санкционном списке

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пожаловался, что в санкционный список РФ не попала его супруга – представитель президента в Верховной раде Украины Ирина Луценко.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"У меня беда, моей супруги там нет. Другие депутаты есть, а ее нет. Я, конечно, задам этот вопрос, когда вернусь домой", — сказал Луценко в ходе лекции для студентов Украинского католического университета во Львове. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Сам Луценко попал в санкционный список РФ. Он также заявлял, что не собирается посещать Россию.