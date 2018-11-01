Косачев назвал решение об ответных мерах в отношении Украины эффективным

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что решение об ответных мерах к Украине адекватно и эффективно, не противоречит позиции РФ по отрицанию санкций как инструмента внешней политики.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Постановление… в высшей степени своевременно, адекватно ситуации и эффективно по содержанию. При этом оно, на мой взгляд, никоим образом не противоречит нашей позиции, заключающейся в последовательном отрицании санкций как инструмента внешней политики, и в особенности – санкций к парламентариям, как к народным избранникам", — написал Косачев в Facebook.

По мнению сенатора, речь идет о сугубо ответных мерах, поскольку "оставлять противоправные меры против россиян без ответа – значит, провоцировать новые". Как отметил Косачев, РФ аналогичным образом действовала "и против нелегитимных европейских и американских санкций, и так надо действовать против любых властей, решивших "поиграть" в санкции – "сдачу" получите всегда".

Косачев также отметил, что в подписанном документе "речь идет о специальных экономических мерах, а не о политических или дипломатических".

"Позволять тем, кто ведет оголтелые кампании против России и причиняет ей реальный вред, еще и зарабатывать здесь деньги, как минимум, неразумно. А экономические интересы у наших яростных оппонентов в России на самом деле имеются – говорят, например, о наличии у фигурантов списка активов в Крыму, оформленных через подставных лиц и т.п. И пока они не почувствуют угрозу вполне материальных личных потерь, так и будут продолжать ущемлять интересы россиян, разглагольствовать на весь мир про "агрессию" и т.п. Угроза кошельку – очень эффективное успокаивающее для таких демагогов", — написал он.

Как отметил сенатор, "ничего нового не происходит", Россия также вводила ответные меры и в отношении парламентариев других стран, с целью побудить к отмене таких санкций теми, кто ввел их первыми.

"Нами не принято ни одной меры по своей инициативе, и очень часто мы давали нашим визави достаточно много времени на размышление. Увы, нередко это воспринималось как слабость России и возможность усилить давление на нее – и в таких ситуациях наши ответные действия, разумеется, неизбежны и необходимы", — добавил он.

Косачев подчеркнул, что РФ и дальше будем на всех площадках, включая межпарламентские, "решительно выступать против санкций как инструмента политики, а по сути – как грубого механизма навязывания своей политической воли суверенным государствам более экономически сильными субъектами международной политики".