В Крыму прокомментировали введение ответных мер в отношении Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Спецмеры России стали ответом на сумасшедшую политику украинских властей последних лет, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.

"Нужно было давно серьезно реагировать на агрессивные и совершенно нелогичные действия киевских властей. Украина управляется извне, и простые граждане не понимают логику сумасшедших решений, которые принимаются по отношению к России и, в том числе, к Крыму", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, сегодня должен ставиться вопрос не только ответных мер, но в целом непризнания нынешней системы политической власти на Украине.

"Все, кто сейчас у власти на Украине, — это майданщики. Они организовывали первой и второй майдан, участвовали в погромах и сожжении людей в Одессе, инициировали войну в Донбассе", — подчеркнул Константинов.