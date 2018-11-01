Медведев прибыл в Астану, где проведет переговоры с президентом Казахстана

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи в аэропорту Астаны. 1 ноября 2018

Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время встречи в аэропорту Астаны. 1 ноября 2018

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астану, где проведет переговоры с президентом и премьером Казахстана.

Медведева встретил премьер-министр Казахстана, с которым он кратко пообщался за чашкой чая в аэропорту.

В четверг, как ожидается, Медведев сначала встретится с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а затем проведет переговоры с премьером страны Бакытжаном Сагинтаевым с участием делегаций.

В пятницу Медведев примет участие в заседании глав правительств стран СНГ, по итогам которого планируется принять ряд документов.