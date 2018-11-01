Медведев прибыл в Астану, где проведет переговоры с президентом Казахстана

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астану, где проведет переговоры с президентом и премьером Казахстана.
Медведева встретил премьер-министр Казахстана, с которым он кратко пообщался за чашкой чая в аэропорту.
В четверг, как ожидается, Медведев сначала встретится с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а затем проведет переговоры с премьером страны Бакытжаном Сагинтаевым с участием делегаций.
В пятницу Медведев примет участие в заседании глав правительств стран СНГ, по итогам которого планируется принять ряд документов.