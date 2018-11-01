В Кремле надеются на нормализацию отношений с Украиной

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает, что на Украине появится политическая воля на нормализацию двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно, скажем так, политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом, какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим",- сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Москва на перемену в позиции Киева после введения РФ ответных экономических мер на санкции Украины.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.