Политический диалог Москвы и Киева сохранится, считают в Совфеде

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Политический диалог, как и крупные бизнес-проекты Москвы и Киева, несмотря на санкции, сохранится; стороны обменялись символическими ударами, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.

"Политический диалог между Россией и Украиной не прекратится. Произошел обмен некими символическими ударами. США и ЕС также ввели против России санкции, но это не привело к прекращению диалога между государствами",- сказал Калашников.

Он полагает, что "узловые бизнес-проекты вряд ли подвергнутся заморозке". По мнению Калашникова, Россия, принимая решение об ответных мерах, также исходит из того, что они не должны привести к снижению экономической активности нашей страны.

"Все проекты, связанные с поставками металлов, запчастей для моторов, оборудования, угля, будут действовать", — полагает законодатель. По его словам, газ — это особая статья, "она выходит за рамки отношений России и Украины, газовый поток будет работать".

Калашников отметил, что наиболее чувствительными и болезненными российские контрсанкции будут для физических лиц. "Есть некоторые субъекты, которые ведут активную антироссийскую политику. Поэтому они подпадают под наши ответные меры",- сказал парламентарий. Введение санкций не означает, что мы будем сворачивать экономическую деятельность по крупным экономическим проектам с Украиной, заключил Калашников.