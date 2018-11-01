Россия не была инициатором контрмер в отношении Украины, заявил Песков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия не была инициатором рестрикций в отношении Украины: Киев долго в этом упражнялся, и ответ не заставил себя долго ждать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

"Здесь дело не в позиции Кремля: вы знаете, что был указ президента, и в соответствии с указом президента правительством были разработаны эти меры в соответствующем перечне, который был опубликован. Занималось правительство, но в соответствии с указом главы государства. Это ответные ограничительные меры — вы знаете, что Россия не была инициатором подобного обмена, вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись — вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по вопросу контрмер в отношении Украины.

Отвечая на вопрос о том, почему контрмеры были введены именно сейчас, Песков добавил, что сроки введения ограничений были связаны с выполнением указа президента.

Пресс-секретарь отметил, что нельзя исключать того, что отмена санкций со стороны Украины может повлечь и отмену российских контрмер. "Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности наших двухсторонних отношений", — добавил пресс-секретарь президента.

Россия приняла решение о введении контрмер в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". —0-