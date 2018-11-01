В Совфеде рассказали об "очень тяжелых" экономических издержках для Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры России в отношении Украины означают "очень тяжелые" экономические издержки для Киева, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

"Это очень тяжелые, серьезные издержки для экономики Украины. Несмотря ни на что, товарооборот наш только рос в последние годы, и выигрывала от этого именно Украина", — заявил сенатор.

По его словам, принятые российским правительством меры означают и поставки российской продукции в третьи страны в обход Украины.

"От этого украинская экономика тоже пострадает", — сказал Джабаров.