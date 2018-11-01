В Совфеде прокомментировали меры против главы "Нафтогаза"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры России в отношении физических и юридических лиц Украины, затрагивающие, в частности, главу "Нафтогаза Украины", не повлияют на поставки российского газа в Европу, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев вошел в список тех, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России.

"Этот процесс (поставок газа через Украину. — Прим. ред.) зависит от многих факторов — и от хода трёхсторонних переговоров, и от того, как будет продвигаться "Северный поток", и от ряда других. Но введённые сегодня меры правительства РФ в отношении (главы. — Прим. ред.) "Нафтогаза" на этот процесс никак не повлияют", — сказал Морозов.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.