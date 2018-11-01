Санкции России затронут украинскую "Объединенную горно-химическую компанию"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) вошла в список организаций, которые попадают под специальные экономические меры РФ в ответ на санкционный режим Украины, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России.

ОГХК учреждена правительством Украины в сентябре 2014 года с целью объединения Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область), которые выступают одними из крупнейших поставщиков сырья (отгружали порядка 70% ильменита) для российской титановой корпорации "ВСМПО-Ависма". Указанные предприятия были возвращены в собственность украинского государства после нахождения в лизинге.

После сбоев в обеспечении ильменита с Украины "ВСМПО-Ависма" расширила круг своих альтернативных поставщиков, которыми стали компании из ряда стран. Кроме того, корпорацией были созданы специальные буферные склады.