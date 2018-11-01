В Совфеде прокомментировали ответные меры на санкции Киева

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введенные РФ в четверг ответные меры против целого ряда физических и юридических лиц Украины являются сигналом Киеву, что никаких контактов с этой властью Москва признавать не будет, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.
В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".