В Госдуме прокомментировали введение ответных мер на санкции Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры РФ на санкции Киева приведут к еще большему снижению товарооборота двух стран, а также сокращению доли российских инвестиций, что может быть чувствительным для украинского бизнеса, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление правительства по реализации указа президента России о применении спецмер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. К документу опубликован перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Аксаков отметил, что товарооборот двух стран и так сокращается довольно быстро — от недавних 30 миллиардов долларов показатель уже стремится к 5 миллиардам. На вопрос о том, станут ли санкции причиной еще большего снижения товарооборота, он ответил: "Естественно".

"Очевидно, что это для них может быть чувствительной мерой, поскольку есть и счета, и предприятия, бизнес, который ведется на территории России. Жаль, конечно, что в таком направлении все движется, что для Украины это будет намного чувствительней, чем для России", — сказал Аксаков.

При этом он подчеркнул, что среди иностранных инвестиций в украинскую экономику российская доля была самая большая. "Я думаю, что на это тоже может повлиять такое решение", — сказал парламентарий.