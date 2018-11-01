Киевский "Банк кредит Днипро" попал в российский санкционный список

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киевский "Банк кредит Днипро" попал в список юрлиц, которых затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Украины, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщается на сайте банка, он основан в 1993 году, в настоящее время входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ. Единым акционером "Банка кредит Днипро" является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку, который является зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Кучма не вошел в список спецмер РФ, однако там есть Пинчук: "219. Пинчук Виктор Михайлович (Пінчук Віктор Михайлович), дата рождения — 14 февраля 1960 г., место рождения — г. Киев, СССР"

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, которые коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины и предусматривают замораживание денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ.