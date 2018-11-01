Ответные меры на санкции Киева коснутся предприятия "Укрспирт"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры России на санкции Киева коснутся украинского госпредприятия "Укрспирт", сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Под действие ответных мер также попала Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, химическое предприятие "Днепразот", ПАО "Азот, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясная фабрика "Фаворит Плюс", сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", производители удобрений "Ривнеазот" и Химдивизион, компании "Старинская птицефабрика", "Украинский бекон", а также "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД", который занимается торговлей минеральными удобрениями.

Государственное предприятие "Укрспирт" – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Как отмечается на сайте компании, общая производственная мощность ГП "Укрспирт" – более 36 миллионов декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Президент России Владимир Путин в конце октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Отмечалось, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".