Украинских военачальников затронут ответные меры России на санкции

Министр обороны Украины Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве. Архивное фото

Министр обороны Украины Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские военачальники, включая министра обороны Степана Полторака и замминистра Анатолия Петренко, попали в список лиц, которых затронут ответные меры РФ на украинские санкции, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Полторак Степан Тимофеевич (Полторак Степан Тимофійович), дата рождения — 11 февраля 1965 года, место рождения — село Веселая Долина, Тарутинский район, Одесская область, СССР… Петренко Анатолий Григорьевич (Петренко Анатолій Григорович), дата рождения — 22 января 1969 года, место рождения — город Карловка, Полтавская область, СССР", — говорится в постановлении правительства РФ.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".