Ракетные учения на Украине не несут опасности для Крыма, заявил политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Ракетные учения в приграничной с Крымом Херсонской области Украины не несут опасности для крымчан, заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Ранее представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский сообщил, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области Украины 1 ноября. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

"Никакой опасности для Крыма нет. В этом смысле мы можем быть совершенно спокойны. Конечно, мы не можем эти учения игнорировать, конечно, воинские части Южного округа в определенной степени в состоянии повышенной готовности будут находиться, но это не значит, что нам что-то угрожает", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, Украина сегодня в военно-техническом плане абсолютно не соперник России.

"Эти ракетные учения носят больше информационно-психологическое давление. Украинские военные способны только на мелкие провокации, которые быстро нейтрализуются", — сказал политолог.

Подобные учения с ракетными стрельбами Украины уже проводила в предыдущие годы. Так, в 2017 году Украина провела в одностороннем порядке ракетные стрельбы 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

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