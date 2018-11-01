Глава СБУ попал в российский санкционный список

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, бывший руководитель запрещенного в РФ объединения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко и глава СБУ Василий Грицак попали в список тех, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства РФ.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Ярош Дмитрий Анатольевич… Ляшко Олег Валерьевич… Грицак Василий Сергеевич",- говорится в постановлении правительства.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

*Организация запрещена в России.