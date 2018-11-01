Глава "Нафтогаза" попал под спецмеры России в ответ на санкции Киева

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев вошел в список тех, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович), дата рождения — 16 августа 1978 г., место рождения — г. Киев, СССР", — говорится в документе.

В список энергетических компаний Украины, на которые распространятся санкции, вошли "Укргаз-Энерго", "Черкассыгаз", а также владелец сети АЗС "Галнафтогаз".